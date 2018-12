Αυτές είναι οι 12 ωραιότερες σκηνές από ταινίες του 2018

Όταν σκεφτόμαστε μια ταινία που μας "ταξίδεψε", συχνά εστιάζουμε σε μια σπουδαία σκηνή - ή ίσως τη σπουδαιότερη σκηνή - σε αυτήν. Είναι φυσικό. Οι σκηνές αυτές δεν είναι απλώς καθοριστικές.

Μπορούν να είναι η στιγμή που ανυψώνει μια ταινία στη στρατόσφαιρα, που την οδηγεί στα υψηλότερα πεδία της φαντασίας μας, τονίζεται σε δημοσίευμα του Variety, στο οποίο παρουσιάζονται 12 κορυφαίες σκηνές από ταινίες του 2018:

1. O Τζάκσον και η Άλι ερμηνεύουν το "Shallow" στην ταινία "A Star Is Born" (Ένα Αστέρι Γεννιέται)

Όταν ο Τζάκσον καλεί την Άλι στη σκηνή να τραγουδήσουν το τραγούδι που εκείνη έχει γράψει, δεν τραγουδούν απλώς μαζί. Γίνονται ένα σε μία σκηνή τόσο ρομαντική που προκαλεί ένα μούδιασμα έκστασης που διαπερνά την καρδιά.

2. Η οικογένεια αγκαλιάζεται στην παραλία στην ταινία "Roma"

Η δραματική ταινία του Αλφόνσο Κουαρόν δεν είναι φιλμ με αγκαλιές, ωστόσο περιλαμβάνει μία θαυμάσια. Είναι η σκηνή όταν η αφοσιωμένη οικονόμος της οικογένειας Κλεό διασώζει τα παιδιά που φροντίζει, από τα κύματα.

3. Η σεκάνς της συναυλίας "Live Aid" στην ταινία "Bohemian Rhapsody"

Στη βιογραφική ταινία του Μπράιαν Σίνγκερ η καλύτερη σκηνή είναι στο τέλος: μία αναπαράσταση της συναυλίας των Queen στο Wembley Stadium το 1985, η οποία παρουσιάζεται ως λυτρωτική για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

4. Ο θάνατος του Έρικ Κιλμάνγκερ στο "Black Panther"

Πολλοί παρατήρησαν ότι ο Κιλμάνγκερ, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο χαρακτηριστικός "κακός", καθώς του δίνονται ελαφρυντικά και δεν γίνεται μισητός. Όταν ο Τ'Τσάλα τον σκοτώνει, είναι λιγότερο θρίαμβος και περισσότερο μια συγκινητική "πτώση".

5. Η εισβολή του Τζο (εξολοθρευτή άγγελου) σε οίκο ανοχής παιδόφιλων στην ταινία "You Were Never Really Here" με τον Γιοακίν Φοίνιξ

Η πιο εκπληκτική σεκάνς στη μεταμοντέρνα pulp μελέτη χαρακτήρα στην ταινία του Λιν Ράμσεϊ είναι μια βουτιά στην κόλαση καθοδηγούμενη από το πιο οξυδερκές editing/μοντάζ του 2018.

6. Η συζήτηση μεταξύ του αιδεσιμότατου Τόλερ και του Μάικλ του περιβαλλοντικού τρομοκράτη στην ταινία "First Reformed"

Μ ιλώντας σε έναν νεαρό που θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει φθάσει σε επίπεδα Ημέρας Κρίσεως ώστε να θέλει να ανατινάξει τα πάντα, ο Ερμστ Τόλερ, ένας άνθρωπος της λογικής και του Θεού μιλά με πάθος για την πίστη στο μέλλον.

7. Το άνοιγμα της σεκάνς X-15 στην ταινία «First Man»

Στη δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας κάποια στιγμή δεν έχουμε ιδέα πού βρισκόμαστε, παγιδευμένοι σε απροσδιόριστο ιπτάμενο αντικείμενο πετάμε σε ένα σουρεαλιστικό μαύρο σκοτεινό ουρανό με έναν πιλότο που δεν ελέγχει το όχημά του τόσο, όσο οι δυνάμεις της ατμόσφαιρας ελέγχουν τον ίδιο. Ένα ταξίδι στο διάστημα από τον Νταμιέν Σαζέλ.

8. Το τέλος της ταινίας «The Favourite»

Ο Γιώργος Λάνθιμος, σύμφωνα με το Variety, επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στη δραματική ταινία εποχής. Ιδιαίτερα δυνατές είναι οι τελευταίες στιγμές της ταινίας με την Άμπιγκεϊλ και την εικόνα των χαριτωμένων κουνελιών που υποδηλώνει ότι η ζωώδης φύση θα καθοδηγεί την ανθρώπινη επιθυμία για κυριαρχία.

9. Η σκηνή στο νοσοκομείο μεταξύ Μπρέιντι Μπλακμπερν και Λέιν Σκοτ στο «The Rider»

Ο Μπρέιντι, αθλητής του ροντέο στη νότια Ντακότα τραυματίζεται σοβαρά και οι γιατροί του λένε ότι δεν μπορεί να ιππεύσει ξανά. Το κοινό δεν είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους. Εκείνος επισκέπτεται τον πρωταθλητή του ροντέο, Λέιν Σκοτ που έχει μείνει παράλυτος και δεν μπορεί να μιλήσει. Η Κλόι Ζάο αποφασίζει να εντάξει στο καστ τους πραγματικούς χαρακτήρες. Ο σοβαρά τραυματισμένος Λέιν Σκοτ εμφανίζεται ως ο εαυτός του και είναι μία από πιο συγκινητικές -κατά κάποιον τρόπο – τρομακτικές σκηνές της ταινίας.

10. Η Σταρ Κάρτερ ενδίδει στην ακτιβίστρια που κρύβει μέσα της στην ταινία «The Hate U Give»

Ενώ πραγματοποιείται συγκέντρωση για τον θάνατο από όπλο αστυνομικού τού φίλου της Καλίλ, η Σταρ τελικά αγγίζει τον πυρήνα της οργής και της απόγνωσής της.

11.Στο ντοκιμαντέρ «Wild, Wild Country» ακόλουθος του γκουρού Bhagwan Shree Rajneesh περιγράφει πώς προσπάθησε να δολοφονήσει τον γιατρό του

Στη δεκαετία του '80, η Τζέιν Στορκ, μια νοικοκυρά από τη Νέα Ζηλανδία, ήταν αφοσιωμένο μέλος της σέκτας του Ραζνίς (Rajneesh) όταν της δόθηκε εντολή να προστατεύσει τον Ινδό γκουρού με την έγχυση δηλητηρίου στον προσωπικό του γιατρό. Η μαρτυρία της 30 χρόνια αργότερα, είναι σαν να βιώνει ένα θρίλερ από μέσα προς τα έξω - από το κεφάλι του εμμονικού και παραληρηματικού πιστού.

12. Η Κάιλα παρουσιάζει το δώρο γενεθλίων στο «Eighth Grade»

Όταν η 13χρονη Κάιλα προσκαλείται σε ένα πάρτι πισίνας με τα «cool» παιδιά, είναι ένα σημάδι ότι εισέρχεται στην ομάδα των κορυφαίων του γυμνασίου. Αλλά όταν το κορίτσι που έχει τα γενέθλια ανοίγει τα δώρα του, ένα προς ένα, και αντιμετωπίζει εκείνο της Kάιλα - σαν να ήταν ένα τοξικό αντικείμενο, η ταπείνωση είναι βαθιά. Η σκηνή είναι λυπηρή, αλλά είναι επίσης θριαμβευτική και ξεκαρδιστικά ειρωνική.

Πηγή: ΑΠΕ