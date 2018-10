Τόνια Σωτηροπούλου: Φλέρταρα με την κατάθλιψη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας η Τόνια Σωτηροπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έστειλε το δικό της μήνυμα σε όσους παλεύουν με τις ψυχικές νόσους. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως και εκείνη μέχρι και πριν δυο χρόνια φλέρταρε με την κατάθλιψη και τις νευρώσεις και βρήκε την εσωτερική δύναμη που την οδήγησε στο να το ξεπεράσει.

Όπως έγραψε:

«Αν κάποιος μου ζητούσε να περιγράψω σε μια παράγραφο τη ζωή μου μέχρι σήμερα ,

Τα όσα θα διάβαζε θα ήταν οι ζωές δυο ανθρώπων . Από την προ εφηβεία μου μέχρι πριν δυο χρόνια περίπου , φλέρταρα συχνά με την κατάθλιψη , διάφορες νευρώσεις , o.c.d , αλληλοεξαρτώμενες τοξικές ερωτικές σχέσεις κ.α , μεγαλώνοντας πήρα μια συνειδητή απόφαση , και αποφάσισα να ξεβολευτώ , να βγω από το μαύρο μου κουτί και ν’αλλάξω , έρχεται η μέρα που κουράζεσαι να μην την παλεύεις στο σκοτάδι και θες να βγεις στο φως , και θέλει δουλειά ! Με τον εαυτό σου ! Και πάνω απ’ολα θέλει να πάρεις την ευθύνη ν’αγαπησεις τον εαυτό σου , και να βγεις από τον κύκλο της θλίψης , που τόσο σε βασανίζει αλλά μέσα του έμαθες να ζεις , όχι επιφανειακά ,όπως διαβάζεις στα περιοδικά lifestyle,αλλά ουσιαστικά ! Να χαίρεσαι που κοιμάσαι και ξυπνάς με σένα βρε παιδί μου!

Ναι ! Αξίζει ! Βρες τον ψυχαναλυτή που σου ταιριάζει , κάνε διαλογισμό , διάβασε βιβλία αυτό εξέλιξης , μάθε ν’αναπνέεις , κόψε μαχαίρι όσους σου κάνουν κακό, να θες να γίνεσαι εσυ και όχι οι άλλοι ,σταματα να περιμένεις αυτόν που ποτέ δεν θα σε πάρει τηλέφωνο , πες στη μαμά και στο μπαμπά πως αυτό που κάποτε είπαν σε πόνεσε , κι ας είσαι ενήλικας , συγχώρεσε τους , συγχώρεσε εσένα , αγκάλιασε τους φίλους που ήταν πάντα εκεί για σένα πάρε μια βαθειά ανάσα και ξεκινά , απτό 0 , μα πάνω απ’ολα μιλά γι’αυτό που νιώθεις , τώρα ! Είσαι εκεί που ήμουν και θα ξανάρθω εκεί που είσαι αλλά όχι με ντροπή για μένα , με αγάπη για μενα και έτσι θα ξαναμπώ σ’αυτο που εγώ επιλέγω για μένα , την ευτυχία ... αυτή τη ζωή που ζω τώρα .

Δεν είσαι μόνος , δεν είσαι ο μόνος .

We are all a little crazy and a little crooked, but that’s the beauty of it .

Μ’αγαπω κι έτσι μαθαίνω πιο πολύ και πιο σωστά να σ’αγαπω»