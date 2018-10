Το χάσαμε το Νόμπελ Ειρήνης - Το πήραν Ντένις Μουκουέγκε και Νάντια Μουράντ

Ο γυναικολόγος Ντένις Μουκουέγκε από το Κονγκό και η γιαζίντι Νάντια Μουράντ τιμώνται με το Νόμπελ Ειρήνης 2018 για τις προσπάθειές τους κατά της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου.

Ο Ντένις Μουκουέγκε είναι γυναικολόγος από την Δημοκρατία του Κονγκό που περιθάλπει θύματα σεξουαλικής βίας.

Η Νάντια Μουράντ είναι ακτιβίστρια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού υπήρξε σεξουαλική σκλάβα του Ισλαμικού Κράτους.

Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, που συνοδεύεται από ποσόν ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια τελετής στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

Υποψήφιοι για το Νόμπελ Ειρήνης ήταν επίσης ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ.

AΠΕ - ΜΠΕ

