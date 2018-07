Το σπαρακτικό «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα στη Χρύσα Σπηλιώτη

Αντίο αγαπημένη μου Χρύσα για πάντα.. Πόσο άδικα κ πόσο νωρις χωριζόμαστε...Χαθηκες μαζι με τόσους αλλους Ελληνες τοσο απανθρωπα....Σ ευχαριστω για την αγάπη κ για την φιλια σου χρυσό μας κορίτσι....θα σου ξανατραγουδησω το τραγούδι που σου λεγα στην Θαυμαστή Μπαλωματου του Λόρκα πριν 38 χρόνια....Πεταλούδα μικρή πεταλούδα χρυσή τι ψηλα που πετάς κι απο κει μ αγαπάς.... κι ετσι εγινε....πέταξες ψηλά... Σ αγαπωωωωω

