Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 26 Μαΐου

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Κηδείες – Πένθη


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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ

ΣΥΖ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 49

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΡΙΦΙΛΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ

 

 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ  ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/05/2018 12:51

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487845

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