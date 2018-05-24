Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 26 Μαΐου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ
ΣΥΖ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΡΙΦΙΛΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]