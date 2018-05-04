Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 6 Μαϊου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ,ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΕΚΙΡΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 6-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 64
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΩ ΣΤΡΑΤΙΚΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ,
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕOΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΖΩΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΙΟΥΛΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]