Πάτρα: Καθαρίζουν την παραλία του Κάστρου του Ρίου

Την Κυριακή 29 Απριλίου στις 11:00 το πρωί οι Patrinistas, οι Gefyristas, το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου, Σχολεία, Σύλλογοι, Φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής, θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό της ακτής της παραλίας Κάστρου Ρίου μεταξύ αρχής Γέφυρας ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ και Κάστρου Ρίου Αχαΐας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τους «Καλούμε όποιον θέλει να συμμετάσχει στην πανελλήνια δράση του κινήματος "Let’s do it Greece" καθαρίζοντας την ακτή της, που διεξάγεται στα πλαίσια του "Let’s do it Greece 2018", υπό την αιγίδα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece».