Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 132 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2610-580147

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥΤΗΛ.: 2610-931.050

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 02/05/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484240

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