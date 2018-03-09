Μνημόσυνα που θα τελεστούν 11 Μαρτίου 2018

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09/03/2018 06:00

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Μνημόσυνα που θα τελεστούν 11 Μαρτίου 2018 Μνημόσυνα
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 11-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

 

ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 91

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

 

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε: 09/03/2018 06:00

Τυπώθηκε: 09/03/2018 12:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/478649

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