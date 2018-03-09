Μνημόσυνα που θα τελεστούν 11 Μαρτίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 11-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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