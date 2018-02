Τα ζόμπι βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δεκάδες νεαροί κυρίως Αθηναίοι ντύθηκαν… ζόμπι και βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, συμμετέχοντας το Zombie Walk Athens

Αυτή ήταν η έκτη παρέλαση που έγινε στην Αθήνα και για ακόμη μια φορά το ραντεβού δόθηκε στο Σύνταγμα και η βραδιά καταλήγει σε πάρτι.

Ο ετήσιος, τερατώδης περίπατος ήταν αφιερωμένος και φέτος στη δεκαετία '80, τη σειρά «Stranger Things 2» και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, A Nightmare on Elm Street, Indiana Jones & The Temple of Doom).