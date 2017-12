Οι ασπρόμαυρες ματιές του Χάρη Ζαβέρδα στην καθημερινότητα της Πάτρας - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ακόμα δεν μας έχει «συστηθεί» με κάποια έκθεσή του, ο ίδιος δεν δηλώνει έτοιμος για κάτι τέτοιο. Το κάνει όμως, αντ’ αυτού το thebest.gr.

Ο λόγος για τον Χάρη Ζαβέρδα, φωτογράφο από χόμπι ή από πάθος, του οποίου το έργο, σύντομο χρονικά μεν, καθόλα ενδιαφέρον δε, παρουσιάζουμε πιο κάτω.

Ο Χάρης Ζεβάρδας, 19 χρόνων, είναι φοιτητής στο Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας και ένα πολυετές πέρασμα από τον Ναυτικό Ομιλο Πατρών, από τους μίνι παίδες έως και την ανδρική ομάδα.

Τελειώνοντας το Λύκειο και πετυχαίνοντας την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο πήρε ως δώρο από τον πατέρα του Bασίλη Ζαβέρδα, επίσης λάτρη της φωτογραφικής τέχνης, μία olympus. Αυτό ήταν! Το χόμπι έγινε πάθος!

«Είναι κάτι ωραίο, κάτι ασυνήθιστο στην καθημερινότητα» λέει ο Χάρης Ζαβέρδας που εξηγεί τι του αρέσει να φωτογραφίζει: «Δεν μου αρέσουν μόνο τα τοπία. Για να είναι μια φωτογραφία ολοκληρωμένη, πρέπει να έχει και άνθρωπο μέσα. Να υπάρχει η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το τοπίο.

Θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με την τέχνη της φωτογραφίας, δεν είμαι ακόμα έτοιμος να οργανώσω μία έκθεση με έργα μου».

Ρωτήθηκε, ως πολίστας, για την αθλητική φωτογραφία και μας είπε: «Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αθλητική φωτογραφία, μου αρέσουν περισσότερο οι φωτογραφίες καθημερινότητας. Οι αθλητικές είναι πιο δημοσιογραφικές, πιο ενημερωτικές, όχι τόσο του πεδίου μου».

Αναφορικά με το γιατί επιλέγει να είναι ασπρόμαυρες, απάντησε: «Μου αρέσουν οι αντιθέσεις του άσπρου με το μαύρο. Δίνει στη φωτογραφία αίσθηση νοσταλγίας και παρελθόντος».

Ιδού μερικές χαρακτηριστικές «υπογραφές» του Χάρη Ζαβέρδα πάντα μέσα από τον φακό της Olympus του:

on the ferry

on the top

the ghost of the past

on the commute

blinded by the mist

a soul among the soulless

the shadows of my self