Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΡΥΦΑΣ
ΕΤΩΝ 70
ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 17-9-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΥΦΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΥΦΑ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΕΝΤΖΕΡΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783