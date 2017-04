Στρώσαμε Πασχαλινό τραπέζι... Κι όμως γίνεται και χωρίς σούβλα!!!

Όσο και αν για κάποιες περιοχές τις Ελλάδας το Πάσχα σημαίνει αρνί στη σούβλα μαζί με όλα τα υπόλοιπα εδέσματα, κοκορέτσια και κοντοσούβλια, το παραδοσιακό γεύμα δεν ήταν και ούτε είναι για όλη την Ελλάδα το αρνί στην σούβλα.

Στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές, το κατσικάκι ή το αρνάκι ήταν το Πασχαλινό έδεσμα, ψημένο πάντα στους φούρνους με διαφορετικές συνταγές ανά τόπο.

Το ψήσιμο στον φούρνο είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται πολύ στις πόλεις και για αυτό στους φούρνους μας βλέπουμε ταμπελίτσες: «Δεχόμαστε αρνιά για ψήσιμο».

Επέλεξα μία παραδοσιακή συνταγή ,για ένα διαφορετικό Πασχαλινό γεύμα, χωρίς σούβλα και κάρβουνα, στον φούρνο της κουζίνας μας, πού θα μας αφήσει πολύ χρόνο ελεύθερο να χαρούμε ξεκούραστα την παρέα των φίλων μας.

Σε πολλές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας, χρησιμοποιούν τις κληματόβεργες και δημιουργούν ένα είδος σχάρας μέσα στο ταψί, πάνω στην οποία ψήνεται ένα ολόκληρο αρνάκι ή κατσικάκι ή κομμάτια και το κρέας παίρνει την χαρακτηριστική ευωδιά από τα κλήματα. Στην Σίφνο το λένε Μαστέλο από το ομώνυμο πήλινο σιφνέικο σκεύος, στην Κρήτη τον τρόπο αυτόν μαγειρέματος τον λένε Οφτό.

Σίγουρα από κάποιον φίλο η γνωστό μας θα έχουμε να ζητήσουμε βεργούλες, οι οποίες πρέπει να είναι απόλυτα ξερές γιατί διαφορετικά το κρέας μας θα πικρίσει. Τις πλένουμε πολύ καλά πριν τις χρησιμοποιήσουμε. Επίσης το αρωματικό άλλειμα και το μαρινάρισμα με το κρασί εξαφανίζει κάθε ίχνος μυρωδιάς από το κρέας μας.

Στον φούρνο επίσης θα ψηθούν οι πατατούλες μπορεί και ταυτόχρονα με το κατσικάκι μας.

Προτείνω αντί για την παραδοσιακή τυρόπιτα να τιμήσουμε τα φρέσκα κολοκυθάκια με μια ωραία «δροσερή» και ελαφριά τάρτα και να δώσουμε μια άλλη γεύση στο κλασσικό τζατζίκι, συνδυάζοντας το γιαούρτι με κάποιο από τα φρέσκα λευκά τυριά.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ

Χρόνος Προετοιμασίας 25’–Χρόνος μαγειρέματος 30’ – Εύκολη



ΥΛΙΚΑ (για 6-8 άτομα)



● 1 μαρούλι



● 1 αλάτα πράσινη σγουρή



● 200 γρ. Βaby σπανάκι



● 1 ματσάκι μάραθο ή Άνηθο



● 2 φρέσκα κρεμμυδάκια



● 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο, αν έχουμε αγουρέλαιο καλύτερα



● Χυμό από ½ λεμόνι



Για τα τυράκια



● 150 γρ. μυζήθρα φρέσκια Κρήτης



● 150 γρ. μαλακή φέτα



● 2 κ.σ. μυρωδικά ψιλοκομμένα ότι μας αρέσει (βασιλικό, δυόσμο κ.λ.π.)



● 1 κ.σ. ελαιόλαδο



● Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



● Αλάτι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Λιώνουμε σ΄ένα μπολ τα τυριά, προσθέτουμε τα μισά μυρωδικά, λίγο λάδι, αλάτι, πιπέρι. Πλάθουμε τα μπαλάκια τυριού περίπου στο μέγεθος καρυδιού και τα αφήνουμε στο ψυγείο να σφίξουν μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος.

Πλένουμε πολύ καλά όλα τα σαλατικά μας, τα κόβουμε, τα τοποθετούμε στην σαλατιέρα μας, περιχύνουμε με την βινεγκρέτ λαδιού –λεμονιού. Βάζουμε επάνω στα σαλατικά τα μπαλάκια τυριού και σερβίρουμε.

ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΤΥΡΙΑ

Χρόνος Προετοιμασίας 15’– Εύκολη



ΥΛΙΚΑ (για 8-10 άτομα)



● 250 γρ. κατίκι, τσαλαφούτι ή ξινομυζήθρα



● 250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι σε πήλινο



● 2 αγγουράκια βιολογικά



● 4 σκελίδες σκόρδο



● 1 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



● ½ κ.γ. αλάτι



● 1 κ.σ. δυόσμο ή άνηθο ψιλοκομμένο



● 1 κ.σ. λευκό ξίδι μπαλσάμικο ή μηλόξιδο



ΕΚΤΕΛΕΣΗ



Πλένουμε πολύ καλά το αγγουράκι και το τρίβουμε στον τρίφτη χωρίς να το ξεφλουδίσουμε. Το αφήνουμε σε σουρωτήρι να στραγγίξει, πασπαλίζοντάς το και με λίγο αλάτι.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα υπόλοιπα υλικά, λιώνοντας με το πιρούνι μας το τυρί και ρίχνουμε και το αγγούρι.

Ομογενοποιούμε και αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει τουλάχιστον για 2-3 ώρες. Πασπαλίζουμε έξτρα με ψιλοκομμένο δυόσμο ή άνηθο πριν σερβίρουμε.

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΖΥΜΗ ΚΑΛΤΣΟΝΕ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

Χρόνος Προετοιμασίας 1 ώρα και 30’–Χρόνος ψησίματος 35’ – Μέτριας Δυσκολίας



ΥΛΙΚΑ (για 6-8 άτομα)



● 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις



● ½ φακελάκι ξερή μαγιά



● 1 κ.γ. αλάτι



● 2 κ.σ. ελαιολαδο



● 1 κ.γ. ρίγανη ξερή (προαιρετικά)



Για την γέμιση



● 4 κολοκυθάκια μετρία προς μεγάλα



● 3 φρέσκα κρεμμυδάκια



● 300 γρ. ξινομιζύθρα Κρήτης ή κατίκι Δομοκού



● 2 αυγά βιολογικά



● ½ φλ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά + 2 κ.σ.



● ½ φλ. τσαγιού τριμμένη κεφαλογραβιέρα



● ½ ματσάκι φρέσκος δυόσμος ή 1 κ.σ. ξερός δυόσμος



● Αλάτι Αλυκής



● Πιπέρι φρεσκοτριμμένο



ΕΚΤΕΛΕΣΗ



Για την ζύμη:



Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε το αλεύρι, την μαγιά, το ελαιόλαδο, το αλάτι και την ρίγανη. Προσθέτουμε ½ φλιτζάνι τσαγιού νερού και ζυμώνουμε μέχρι να ξεκολλάει η ζύμη από τα χέρια μας, προσθέτοντας είτε νερό είτε αλεύρι εφόσον κρίνουμε ότι χρειάζεται.

Σκεπάζουμε την ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο.

Για την γέμιση και την τάρτα:

Τρίβουμε τα κολοκυθάκια, τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι και τα στύβουμε καλά για να φύγουν τα υγρά τους. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε την ξινομυζήθρα, συνεχίζοντας το χτύπημα. Προσθέτουμε την κεφαλογραβιέρα, τα κολοκυθάκια, τον δυόσμο, τα κρεμμυδάκια, την φρυγανιά και το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 o C.

Ανοίγουμε την ζύμη σε στρογγυλό φύλλο διαμέτρου 36 εκ. και πάχους 0.5 εκ περίπου. Στρώνουμε μια ταρτιέρα διαμέτρου 28 εκ. με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και απλώνουμε το φύλλο προσεκτικά καλύπτοντας και τα τοιχώματα και θα μας περισσεύει ζύμη για να την γυρίσουμε περιμετρικά σας κορδόνι. Πασπαλίζουμε με τις 2 κ.σ. τριμμένης φρυγανιάς τον πάτο της τάρτας.

Γεμίζουμε με το μείγμα της γέμισης. Ότι περισσεύει από το χείλος της ταρτιέρας το γυρίζουμε επάνω στη γέμιση.

Ψήνουμε για 35’- 40’ ή μέχρι να ροδίσει η ζύμη.



Tip



Εάν επιθυμούμε μπορούμε να αγοράσουμε έτοιμη ζύμη γαλλικής τάρτας ή ζύμη κουρού για εξοικονόμηση χρόνου.

Η συνταγή της τάρτας είναι βασισμένη στην συνταγή της γνωστής Σεφ Ντίνας Νικολάου.

ΠΑΤΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΥΜΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Χρόνος Προετοιμασίας 25’–Χρόνος μαγειρέματος 30’ – Εύκολη



ΥΛΙΚΑ (για 6-8 άτομα)



● 30 μικρές πατατούλες βιολογικές για φούρνο



● 2-3 κλαράκια δενδρολίβανο φρέσκο



● 2-3 κλαράκια θυμάρι φρέσκο



● 3 κ.σ. μουστάρδα με σπόρους



● Χυμός από ένα πορτοκάλι και ένα γκρέιπφρουτ ή ένα λεμοόνι



● 8-10 κ.σ. ελαιόλαδο



● Αλάτι



● Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



● Πιπέρι φρεσκοτριμμένο



ΕΚΤΕΛΕΣΗ



Για την συνταγή αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμες καθαρισμένες πατατούλες οι οποίες πωλούνται σε συσκευασίες. Εάν δεν βρούμε τις καθαρίζουμε πολύ καλά και τις ξεπλένουμε δύο με τρείς φορές. Δεν τις ξεφλουδίζουμε και αν δεν είναι πολύ μικρές τις κόβουμε στην μέση.

Τις βάζουμε στο ταψί ώστε να τις χωράει σε μονή στρώση.

Σ’ ένα μπολ αναμειγνύουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί με τις πατατούλες.

Ανακατεύουμε πολύ καλά με δύο κουτάλια ή τα χέρια μας έτσι ώστε το μείγμα να πάει παντού.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200⁰C, σκεπάζουμε το ταψάκι μας με ένα αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 15’-20’. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ελέγχουμε εάν οι πατατούλες μας τρυπιόνται με ένα μαχαιράκι. Εάν ναι, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 20’- 25’ μέχρι να ροδοκοκκινήσουν.

Στην διάρκεια του ψησίματος τις ανακατεύουμε δύο με τρείς φορές απαλά για να μην τις λιώσουμε έτσι ώστε να ροδοκοκκινίσουν σε όλη τους την επιφάνεια.

Σερβίρονται είτε ζεστές είτε χλιαρές.

ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ Ή ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΜΕΝΟ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΟΒΕΡΓΕΣ

Χρόνος Προετοιμασίας 20 ΄- Μαρινάρισμα 1 ώρα - Αναμμονή 12 ώρες- Ψήσιμο 1 ώρα και 30’



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ



ΚΡΕΑΣ



● 1 Μπουτάκι και 1 Χεράκι ή 2 Μπουτάκια από κατσικάκι ή αρνάκι γάλακτος βάρους 2 ½ κιλά συνολικά



● 350 ml κρασί λευκό



ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΜΙΣΗ-ΑΛΛΕΙΜΑ



● 3 σκελίδες σκόρδου κομμένες πολύ ψηλές ,



● 3 κ.γ. φρέσκα φυλλαράκια δεντρολίβανου ψιλοκομμένα η ξερά πολύ καλά τριμμένα



● ½ κουταλιά σούπας ανθός αλατιού



● ½ κουταλιά σούπας διάφορα πιπέρια φρεσκοτριμμένα



● 2 κ.σ. ελαιόλαδο.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ



ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΜΙΣΗ-ΑΛΛΕΙΜΑ



Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας πολύ καλά.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



Πλένουμε πολύ καλά το κρέας μας και μετά το τοποθετούμε σε ένα μπολ που το χωράει απλωτό και το «λούζουμε» με το

λευκό κρασί Το αφήνουμε μέσα στο κρασί να μαριναριστεί για δυο τουλάχιστον ώρες ενώ το γυρίζουμε κάθε 20 λεπτά.

Το βγάζουμε από την μαρινάδα και με ένα κοφτερό μαχαίρι κάνουμε 6 μικρές τομές πλάτους 2-3 εκ και αντιστοίχου βάθους. Γεμίζουμε με την γέμιση και κλείνουμε τις τομές με το χέρι μας όσο μπορούμε. Αν τις κάνουμε μεγαλύτερες θα πρέπει να τις ράψουμε για να μην χυθεί η γέμιση έξω. Με ότι μας περισσέψει αλείφουμε, τρίβοντας ταυτόχρονα το κρέας μας από όλες τις πλευρές.

Παίρνουμε ένα βαθύ παραλληλόγραμμο ταψί κουζίνας και φτιάχνουμε ένα «στρωματάκι» με τις κληματόβεργες. Ακουμπάμε επάνω το κρέας μας ,το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες.

Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 190⁰C.

Βγάζουμε το κατσικάκι από το ψυγείο και το αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για 15’. Το βάζουμε στον φούρνο για 30’ , στην συνέχεια κατεβάζουμε την θερμοκρασία στους 150⁰C και ψήνουμε για 1 ώρα ακόμα, εάν διαλέξουμε αρνάκι ψήνουμε για 30 ‘ ακόμα. Στην διάρκεια του ψησίματος αλείφουμε το κρέας με ένα πινέλο με λάδι για να ροδίσει εξωτερικά.

Είναι έτοιμο όταν έχει πάρει ένα ωραίο χρυσόκαστανο χρώμα και έχει αρχίσει να σκάει η πέτσα του ειδικά κοντά στο κόκκαλο.

Μπορούμε να το σερβίρουμε ολόκληρο πανό στις κληματόβεργες και να το συνοδεύσουμε ιδανικά με μικρές βιολογικές πατατούλες φούρνου.



TIP



Εάν επιλέξουμε αρνάκι θα χρειασθεί περισσότερο χρόνο για το ψήσιμο και το μαρινάρισμα. Διαλέγουμε το κρέας μας να έχει λίπος, γιατί κατά την διάρκεια του ψησίματος το κρέας στραγγίζει από το λίπος του και αποκτά μια τραγανή κρούστα εξωτερικά.



Τι πίνουμε;

Θα αρχίσουμε παραδοσιακά με κάποιο τσίπουρο ή ούζο και θα συνοδεύσουμε το κατσικάκι ή το αρνάκι μας με ένα κόκκινο κρασί. Το λίπος από το κρέας χρειάζεται ένα κρασί με οξύτητα για να ισορροπηθεί και με πλούσιο σώμα για να ανταποκριθεί στην αρωματική γέμιση.

Ιδανικά θα το συνοδεύσουμε με ένα Ξινόμαυρο Μονοποικιλιακό ή σε συνδυασμό με Νεγκόσκα ή SYRAH, όλα κρασιά του Μακεδονικού Αμπελώνα.

Δεν πρέπει να αδικήσουμε το κρασί μας πίνοντάς το σε θερμοκρασίες δωματίου της εποχής μας, δηλαδή 20 ο C και 22 ο C, αλλά να το δροσίσουμε ελαφρώς μέχρι τους 18 ο C για να απολαύσουμε τον τέλειο συνδυασμό φαγητού–κρασιού.