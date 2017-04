To καινούριο must have σουτιέν «Εlena Bralette» της Intimissimi για τη φετινή άνοιξη 2017 λανσάρει η – πιο natural born beauty δε γίνεται – Ιρίνα Σάικ. Η εκθαμβωτική brand ambassador της εταιρείας με σύνθημα «όμορφη και άνετη μαζί» φοράει ένα μοντέλο χωρίς ενίσχυση και μπανέλες, με ultra light δαντέλα που σχεδόν δεν την αισθάνεσαι, αλλά φοβερή ελαστικότητα. Μπορεί ακόμα και να φαίνεται μέσα από πουκάμισο ή σακάκι για lingerie αποτέλεσμα.