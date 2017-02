The Meltdown Party: Το πιο καυτό διήμερο Party του Πατρινού Καρναβαλιού στο More steps NAJA

Το More steps NAJA, το αγαπημένο στέκι στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου έχει φορέσει για τα καλά τα καρναβαλικά του και σε προσκαλεί να βιώσεις από κοντά το πιο καυτό, διήμερο party του Πατρινού Καρναβαλιού!

Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή από τις 11 το βράδυ και μετά το Καρναβάλι θα βρίσκεται στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, στο NAJA. Το μόνο που μένει, είναι να έρθεις για να το διαπιστώσεις.

Διανύοντας τον τέταρτο χρόνο παρουσίας του στο “στολίδι της Γεροκωστοπούλου”, το The Meltdown Party επιστρέφει δριμύτερο και υπόσχεται να σου χαρίσει ένα διήμερο με πολύ ένταση, κέφι και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες! Πίσω απο τα decks, οι residents του Naja και …ειδικοί του Freestyle DJing, Σάββας και Γιώργος, σε ένα all-around χορευτικό set με έντονη καρναβαλική διάθεση!

