Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 76)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

Η ΚΟΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΣΜΥΡΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΜΥΡΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 08/01/2017 18:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/423771

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