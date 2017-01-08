Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 76)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΚΟΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΜΥΡΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448