ΓΙΑΦΚΑ presents: || Classics never die. The Greek rock edition ||

Έναρξη στις 22:30.

Είσιδος Ελεύθερη



Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, η ΓΙΑΦΚΑ μας καλαί να θυμηθούμε τα τραγούδια που γράφαμε σε κασσέτες απ´ το ραδιόφωνο. Τα τραγούδια που καταλαβαίναμε λίγο καλύτερα από τα άλλα.

Τα τραγούδια του Παύλου και του Παύλου, των Socrates και των Raining Pleasure.



Το δισκοπωλείο Joe Records προσφέρει δύο δίσκους βινυλίου που θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια του event.



