ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Βασίλης Κεφάλας

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Βασίλης Κεφάλας

Δικηγόρος στη Νυρεµβέργη της Γερµανίας, διευθύνων σύµβουλος ΕΒΟΞΑ

Ο Βασίλης Κεφάλας, σπούδασε στη Γερµανία και εργάστηκε στη Νυρεµβέργη ως δικηγόρος για 14 χρόνια, όπου και έκανε οικογένεια. Πριν από δυο χρόνια, πήρε την απόφαση να µετεγκατασταθεί οικογενειακώς στην Πάτρα και να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου της ΕΒΟΞΑ.

Όταν του έγινε η πρόταση να συµµετάσχει στην Παναχαϊκή Συµµαχία, όπως εξηγεί, δεν γνώριζε όλους τους συµµετέχοντες, αλλά στην πορεία διαπίστωσε ότι υπάρχει πολύ καλό κλίµα και κατανόηση µεταξύ των µελών της Συµµαχίας, η οποία στην πορεία εξελίχθηκε σε φιλία.

«Η Παναχαϊκή αρέσει σε όλους µας, γι’ αυτό και συµµετέχουµε», εξηγεί και παραδέχεται πως έχει σχέση πάθους µε το ποδόσφαιρο. Εξάλλου και ο ίδιος είχε παίξει σε οµάδες για κάποιο διάστηµα.

Ιδιαίτερο βάρος ρίχνει στην κοινή προσπάθεια, τόσο των ανθρώπων που είναι στη Συµµαχία, όσο και των απλών φιλάθλων, για να φτάσει η Παναχαϊκή εκεί που της αξίζει.

«Έχει να κάνει και µε την υπερηφάνεια της πόλης. Στην αρχή, υπήρχε καχυποψία από την τοπική κοινωνία, ωστόσο στην πορεία έγινε από όλους κατανοητό ότι η προσπάθεια βασίζεται σε υγιείς βάσεις και για το λόγο αυτό η καχυποψία δεν υπάρχει πλέον.

Στόχος µας είναι να δηµιουργηθεί καλό κλίµα, κάτι που συµβαίνει. Διότι αν όλοι είναι ευχαριστηµένοι και η οµάδα θα πάει καλά. Εµείς θα βοηθήσουµε όπου µπορούµε. Δεν συµµετέχουµε στα τεχνικά θέµατα, αυτά τα έχει αναλάβει ο πλέον αρµόδιος, ο Κώστας Κατσουράνης, που είναι ο πιο κατάλληλος. Το έχει αποδείξει άλλωστε µε τα όσα έχει κάνει για την οµάδα».

Όσο για το µέλλον, λέει ότι πλάνα υπάρχουν από την Παναχαϊκή Συµµαχία, µεταξύ των οποίων η δηµιουργία προπονητικού κέντρου, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πολύ σηµαντικό για το «αύριο» της οµάδας.

«Η προσπάθεια θα συνεχιστεί», καταλήγει.

