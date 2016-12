Η φιλόλογος -θεατρολόγος Χριστίνα Κόκκοτα και το νέο της βιβλίο αυτή την Τετάρτη στην Αγορά

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, στις 20.00 το βράδυ παρουσιάζεται σε εκδήλωση που θα γίνει στο θέατρο Αγορά, στην οδό Καραισκάκη 149, στην Πάτρα, το νέο βιβλίο της Πατρινής καθηγήτριας φιλολόγου και θεατρολόγου Χριστίνας Κόκκοτα με τίτλο «Κριτικές Προσεγγίσεις ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό Θέατρο» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2016 από τις εκδόσεις Πανός.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Κώστας Καζάκος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιου Πατρών Αικατερίνη Καλέρη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν ο ηθοποιός Διονύσης Βούλτσος και η ίδια η συγγραφέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα προβληθεί φωτογραφικό υλικό από παραστάσεις έργων του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού θεάτρου.

Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί αφίσα του εμβληματικού γερμανικού θεάτρου «Berliner Ensemble» για το έργο «Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν» (Βερολίνο 1953). Πρόκειται για το 4ο βιβλίο της γνωστής καθηγήτριας φιλολόγου – θεατρολόγου Χριστίνας Κόκκοτα, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιευμένα κριτικά σημειώματα της για θεατρικές παραστάσεις και έργα του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού θεάτρου.

Το βιβλίο όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, επιχειρεί μια κριτική προσέγγιση σε έργα και παραστάσεις του Ευρωπαϊκού και δευτερευόντως του Αμερικανικού θεάτρου, που παρατίθενται με κριτήριο την ένταξή τους σε περιόδους της ιστορικής εξέλιξής τους (Μεσαιωνικό θέατρο, θέατρο της Αναγέννησης, Γαλλικός Κλασσικισμός, Θέατρο των ιδεών, του Μεσοπολέμου, Μπρεχτικό και Θέατρο του Παραλόγου μέχρι τις εναλλακτικές μορφές του θεάτρου τον 20ο αιώνα, μέσα από τη δραματουργία του Μπερνάρ Μαρί Κολτές, της Σάρας Κέην, του Πήτερ Μπρουκ).

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, αποτελούν οι ενότητες της Δραματοποιημένης Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και των Θεατρικών Μονολόγων – δύο τάσεων, που ανθοφορούν στη σκηνή του θεάτρου στις μέρες μας –οι θεατρικές συνθέσεις, που επιχειρεί η συγγραφέας αλλά και η καταχώρηση παραστάσεων του Ευρωπαϊκού Θεάτρου στο πλαίσιο του θεσμού «Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006», («Θεία Κωμωδία» του Δάντη σε μορφή μονολόγου, «Το τέλος Καρναβαλιού» του Κάρλο Γκολντόνι, «Ηρακλής» του Χάϊνερ Μύλλερ, «Τα μυστικό της χάρης της Ιωάννας της Λωρραίνης» του Σαρλ Πεγκύ).

Με το βιβλίο αυτό από τις γνωστές Αθηναικές εκδόσεις «Οδός Πανός», ολοκληρώνεται μια σειρά, που άρχισε το 2012 με το Αρχαίο Θέατρο (Ι) και συνεχίσθηκε το 2014 με το Νεοελληνικό Θέατρο (ΙΙ).

Η Χριστίνα Κόκκοτα που παρακολουθεί με ζωηρό ενδιαφέρον και την επιστημονική γνώση και άποψη του θεατρολόγου και κριτικού, θεατρικές παραστάσεις, έχει αφήσει την σφραγίδα της ως καθηγήτρια φιλόλογος στο Πρότυπο Λύκειο Πατρών (έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί από τη δουλειά της στη μέση εκπαίδευση) και παλιότερα στο Κλασικό λύκειο, ενώ γράφει εδώ και χρόνια θεατρικές κριτικές και σημειώματα που έχουν δημοσιευτεί τόσο στον τοπικό Τύπο όπως στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» όσο και στον Αθηναικό. Η κ. Κόκκοτα έχει τελειώσει και το τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει γεννηθεί στην Πάτρα και σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα Θεατρολογία στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με καθηγητές τη Pούλα Πατεράκη, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό και την Αμαλία Μουτούση.

Γράφει κριτική θεάτρου από το 1992, τα τελευταία δηλαδή σχεδόν 25 χρόνια. Κείμενά της φιλολογικού και θεατρικού περιεχομένου αλλά και ευρύτερου προβληματισμού έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες Πελοπόννησος και Tα Nέα και στα περιοδικά Αχαϊκά και Πολύπτυχο.

Έχει δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο των φιλολογικών βραδινών της Εταιρίας Λογοτεχνών Nοτιοδυτικής Ελλάδας αλλά και του Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου «Mώμος ο Πατρεύς». Mε εισηγήσεις της έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με οργανωτικούς φορείς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Cultural Cross Fertilization of Southern Italy and Western Greece through History), την Ένωση Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας (Τέχνη και Kριτική), τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, τη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Παράρτημα Πάτρας).

Η Χριστίνα Κόκκοτα έχει υπάρξει και μέλος του Δ.Σ. του ΔH.ΠE.ΘE. Πατρών, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ «Θεσμός Αρχαίου Δράματος», κριτικών επιτροπών στους Πανελλήνιους Πολιτιστικούς Μαθητικούς Αγώνες ενώ διατελεί μέλος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Αχαϊκά.

Η Χριστίνα Κόκκοτα έχει γράψει τα βιβλία «Θεατρικό Αναλόγιο», «Κριτικές Προσεγγίσεις Ι, αρχαίο ελληνικό θέατρο» και «Κριτικές Προσεγγίσεις ΙΙ, Νεοελληνικό θέατρο».

Το ενδιαφέρον στοιχείο με τα βιβλία της αυτά είναι πως πέρα από το γεγονός ότι είναι χρήσιμα και για αρχειακούς λόγους υπενθύμισης παραστάσεων, ημερομηνιών και συντελεστών της κάθε δουλειάς και της καλλιτεχνικής απήχησης που είχε, παράλληλα χρησιμεύουν και ως εργαλείο σπουδής και μάθησης για σπουδαστές των θεατρικών σπουδών, υποκριτικής, φιλολογίας αλλά και για τους απλούς λάτρεις του θεάτρου.

Η Χριστίνα Κόκκοτα με ξεχωριστό μεράκι και αγάπη για το θέατρο, φροντίζει να παρακολουθεί όσες περισσότερες παραστάσεις μπορεί προκειμένου να ενημερώνεται η ίδια αλλά και για να μεταφέρει τις εντυπώσεις της στο κοινό. Μάλιστα το ενδιαφέρον της είναι εξίσου μεγάλο και για τις θεατρικές προσπάθειες ερασιτεχνικών ομάδων.

