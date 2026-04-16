Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα

Από ένα σκηνικό ήπιας άνοιξης, με θερμοκρασίες που θύμιζαν αρχές καλοκαιριού και τιμές που άγγιζαν ακόμη και τους 25 βαθμούς, η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη φαίνεται έτοιμη να αλλάξει απότομα, όπως μας είχε προϊδεάσει άλλωστε και ο Σάκης Αρναούτογλου προ ημερών.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή, με τον χειμώνα να επιχειρεί μια δυναμική επιστροφή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το διάστημα 21 με 24 Απριλίου, επηρεάζοντας άμεσα και την Ελλάδα.

Η αιτία της ανατροπής και ο ρωσικός αέρας

Η βασική αιτία της επικείμενης κακοκαιρίας εντοπίζεται σε μια ιδιαίτερη βαρομετρική διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας ισχυρός αντικυκλώνας στη Σκανδιναβία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, μπλοκάροντας τις ήπιες ατλαντικές αέριες μάζες που μέχρι τώρα διατηρούσαν υψηλές θερμοκρασίες.



Καθοριστικό ρόλο όμως παίζει η ανατολική πλευρά αυτού του αντικυκλώνα. Από εκεί θα ξεκινήσει η κάθοδος μιας εκτεταμένης μάζας πολύ ψυχρού αέρα ρωσικής προέλευσης, η οποία θα κινηθεί μέσω ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων προς τη χώρα μας.

Πρόκειται ουσιαστικά για εισβολή ηπειρωτικού πολικού αέρα, ασυνήθιστη για το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, που θα φέρει έντονη πτώση της θερμοκρασίας και θα μετατρέψει το σκηνικό σε άκρως ασταθές.

Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από τα μέσα της εβδομάδας, με το κύμα ψύχους να συνοδεύεται από βορειοανατολικούς ανέμους και σημαντική επιδείνωση του καιρού, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.