Λικέρ φράουλα: Φτιάχνουμε το ανοιξιάτικο ποτό που μας ανεβάζει τη διάθεση

Αν υπήρχε ένα ποτό που να μυρίζει άνοιξη, αυτό θα ήταν το λικέρ φράουλα.

Φωτεινό, αρωματικό, ντελικάτο και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο, είναι από εκείνα τα αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται σαν απεριτίφ, συνοδεύουν παγωτά και γλυκά ή χαρίζουν μια κόκκινη πινελιά σε δροσερά cocktails. Μας αρέσει γιατί, πολύ απλά, μοσχοβολάει παιδικές αναμνήσεις, αλλά με μια πιο ενήλικη διάθεση.

Γιατί μας αρέσει το λικέρ φράουλα;

Η φράουλα είναι ίσως το πιο αγαπημένο φρούτο της άνοιξης. Με την έντονη γλυκόξινη γεύση και το χαρακτηριστικό άρωμα, χτυπάει «κόκκινο» το σύστημα των αισθήσεών μας. Η γεύση, η όσφρηση, το χρώμα, όλα δουλεύουν μαζί για να δημιουργήσουν απόλαυση. Όταν αυτό το αδιανόητα νόστιμο φρούτο μετατραπεί σε λικέρ, τότε αποκτά πιο πλούσια υφή, μεστή γεύση και βάθος που εξελίσσεται στον ουρανίσκο και μένει για ώρες.

Το λικέρ φράουλα είναι ακριβώς αυτό, ένα συμπύκνωμα του αγαπημένου φρούτου που, ανάλογα πώς τη χρήση του μπορεί να θυμίζει από παγωτό μέχρι μαρμελάδα, πάντα όμως με αυτό το χαρακτηριστικό, σχεδόν ερωτικό χρώμα που τραβάει τα βλέμματα.

Όσο ακόμα βρίσκουμε φράουλες στον πάγκο του μανάβη, τις απολαμβάνουμε με χίλιους – δυο τρόπους. Ώρα, λοιπόν, να τις κάνουμε και λικέρ για να τις απολαμβάνουμε όλο το χρόνο. Ακόμα και τις κρύες ημέρες του χειμώνα.