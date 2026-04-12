Λικέρ φράουλα: Φτιάχνουμε το ανοιξιάτικο ποτό που μας ανεβάζει τη διάθεση

Πώς φτιάχνεται το λικέρ φράουλα;
Αν υπήρχε ένα ποτό που να μυρίζει άνοιξη, αυτό θα ήταν το λικέρ φράουλα.
Φωτεινό, αρωματικό, ντελικάτο και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο, είναι από εκείνα τα αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται σαν απεριτίφ, συνοδεύουν παγωτά και γλυκά ή χαρίζουν μια κόκκινη πινελιά σε δροσερά cocktails. Μας αρέσει γιατί, πολύ απλά, μοσχοβολάει παιδικές αναμνήσεις, αλλά με μια πιο ενήλικη διάθεση.
Γιατί μας αρέσει το λικέρ φράουλα;
Η φράουλα είναι ίσως το πιο αγαπημένο φρούτο της άνοιξης. Με την έντονη γλυκόξινη γεύση και το χαρακτηριστικό άρωμα, χτυπάει «κόκκινο» το σύστημα των αισθήσεών μας. Η γεύση, η όσφρηση, το χρώμα, όλα δουλεύουν μαζί για να δημιουργήσουν απόλαυση. Όταν αυτό το αδιανόητα νόστιμο φρούτο μετατραπεί σε λικέρ, τότε αποκτά πιο πλούσια υφή, μεστή γεύση και βάθος που εξελίσσεται στον ουρανίσκο και μένει για ώρες.
Το λικέρ φράουλα είναι ακριβώς αυτό, ένα συμπύκνωμα του αγαπημένου φρούτου που, ανάλογα πώς τη χρήση του μπορεί να θυμίζει από παγωτό μέχρι μαρμελάδα, πάντα όμως με αυτό το χαρακτηριστικό, σχεδόν ερωτικό χρώμα που τραβάει τα βλέμματα.
Όσο ακόμα βρίσκουμε φράουλες στον πάγκο του μανάβη, τις απολαμβάνουμε με χίλιους – δυο τρόπους. Ώρα, λοιπόν, να τις κάνουμε και λικέρ για να τις απολαμβάνουμε όλο το χρόνο. Ακόμα και τις κρύες ημέρες του χειμώνα.
Η διαδικασία είναι απλή, χειροποίητη και, το καλύτερo, μπορείτε να την κάνετε στο σπίτι σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι φράουλες, ζάχαρη και αλκοολούχο ποτό.
Υλικά
1 κιλό φράουλες
½ κιλό ζάχαρη
500ml βότκα, τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, τσικουδιά, gin ή οποιοδήποτε λευκό αλκοολούχο ποτό.
Βήμα – βήμα η συνταγή
Βήμα 1
Πλένετε και καθαρίζετε τις φράουλες. Τις ρίχνετε λίγες λίγες μέσα σε μια μεγάλη αποστειρωμένη γυάλα (ή δύο μικρότερες), κάνοντας στρώσεις εναλλάξ με τη ζάχαρη.
Βήμα 2
Ρίχνετε από πάνω τη βότκα ή το ποτό της επιλογής σας και κλείνετε τη γυάλα. Την αφήνετε σε φωτεινό αλλά δροσερό μέρος (όχι στον ήλιο) για 2 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα ανακινείτε μερικές φορές τη γυάλα ώστε να λιώσει η ζάχαρη.
Βήμα 3
Σουρώνετε το λικέρ περνώντας το από ένα σουρωτήρι στρωμένο με διπλό τουλπάνι και το μεταφέρετε σε 2 μπουκάλια. Κλείνετε καλά και φυλάτε το λικέρ σε δροσερό μέρος. Το σερβίρετε σκέτο ή με θρυμματισμένο πάγο.
πηγή cantina.protothema.gr
