Συνταγή: Μωσαϊκό σοκολάτας με κουβερτούρα και φιστίκια

Μια συνταγή γλυκιά, πεντανόστιμη και εύκολη
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε μια συνταγή πεντανόστιμη και εύκολη, ότι πρέπει για τα γιορτινά τραπέζια που θα ακολουθήσουν.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδάκαι μας έδειξε μια συνταγή για μωσαϊκό σοκολάτας με κουβερτούρα και φιστίκια.
Λίγα υλικά, απλά βήματα και μέσα σε λίγη ώρα έχουμε μια υπέροχη συνταγή.
Τα υλικά
250 γρ. λιωμένο βούτυρο
50 γρ. κακάο
100 γρ. κουβερτούρα
2 αυγά
200 γρ. ζάχαρη άχνη
30 ml κονιάκ
50 ml γάλα
150 γρ. φιστίκια ψημένα
1 συσκευασία μπισκότα
1 πρέζα αλάτι
100 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας σταγόνες
Η διαδικασία
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα. Μόλις το βγάλουμε από τη φωτιά προσθέτουμε το βούτυρο, το κακάο, την άχνη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά.
- Στη συνέχεια βάζουμε ξανά την κατσαρόλα στη φωτιά, ρίχνουμε λίγο κονιάκ και μετά προσθέτουμε τα μπισκότα.
- Ανακατεύουμε πολύ καλά όσο είναι στη φωτιά.
- Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σε ένα ταψάκι και στο τέλος προσθέτουμε από πάνω τα φιστίκια, ώστε να βουλιάξουν σιγά σιγά μέσα στη σοκολάτα.
- Το βάζουμε στο ψυγείο για λίγες ώρες (από 3 έως 4) και η συνταγή είναι έτοιμη.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
