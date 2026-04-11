Κεφαλονιά: Γιατί να την επιλέξουμε -Τα πέντε σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει

Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 υλοποιήθηκε η δράση Travel Reimagined Kefalonia, σε συνεργασία με διεθνείς δημιουργούς περιεχομένου, προσεγγίζοντας τον προορισμό μέσα από μια πιο υπεύθυνη και βιωματική οπτική.

Η αυθεντικότητα της Κεφαλονιάς Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται η αυθεντικότητα της Κεφαλονιάς, με έμφαση στα στοιχεία που τη διαφοροποιούν: το ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον, τις εμπειρίες στη φύση, την τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τη ζωντανή κουλτούρα των κατοίκων.

Το πολυεπίπεδο έργο για την περίοδο 2024-2025 παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Αργοστόλι με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς, ενώ την παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποίησε η Marketing Greece.

Σε αυτήν συμμετέχουν βασικοί και καθοριστικοί φορείς του κλάδου και της τοπικής οικονομίας. Στόχος είναι η ενιαία στρατηγική προβολής και η ουσιαστική ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού.

Μια σημαντική πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη δυναμική της συνεργασίας στον τουρισμό υλοποιείται στην Κεφαλονιά , μέσα από τη Σύμπραξη Τουρισμού του νησιού.

Για το 2025, η στρατηγική εξελίσσεται με τη δημιουργία κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο, που αποτυπώνουν την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μέσα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες των ίδιων των κατοίκων, φωτίζοντας πλευρές της τέχνης, της καθημερινότητας, της φύσης και της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα, ενισχύεται η διεθνής προβολή του προορισμού, με στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας και συνεχή ενδυνάμωση της ψηφιακής του παρουσίας.

Έμφαση στη βιωσιμότητα και τις συνέργειες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας και του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο γενικός διευθυντής της Marketing Greece, Νίκος Διαμαντόπουλος, τόνισε ότι η Σύμπραξη επενδύει στη συνέργεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση νέων αγορών.

Από την πλευρά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής, Ελένη Μητράκη, υπογράμμισε ότι η Κεφαλονιά μπορεί να διαμορφώσει μια ισχυρή ταυτότητα, προσελκύοντας ακόμη και πιο απαιτητικά κοινά που αναζητούν αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στάθηκαν στη σημασία της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Όπως σημείωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ληξουρίου, Ελένη Λουκέρη, η αξία βρίσκεται στη μετατροπή της γαστρονομίας σε εμπειρία, της φύσης σε δραστηριότητα και του πολιτισμού σε αφήγηση.

Στόχος ένα ισχυρό, βιώσιμο τουριστικό brand

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν η ανάγκη για ένα συνεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Γεράσιμος Τιμοθεάτος, αναφέρθηκε στη συστηματική προσπάθεια ανάδειξης της αυθεντικής ταυτότητας του νησιού.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Γιώργος Γεροντάκης, επισήμανε ότι ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά εμπειρία, συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN, Μαρίνα Βάλβη, σημείωσε τη δυναμική ανάπτυξης του προορισμού, επισημαίνοντας την αύξηση κατά 20% στην επιβατική κίνηση το 2025.

Ο γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, υπογράμμισε τον ρόλο των συνεργασιών στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η εμπειρία στο επίκεντρο

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, της τοπικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, η Airline Marketing & Development Manager της Fraport Greece, Κατερίνα Πολλάτου, παρουσίασε στοιχεία για την αεροπορική κίνηση του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς και το προφίλ των επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προορισμού.