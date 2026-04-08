Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Απριλίου

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Σήμερα, 8 Απριλίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γιορτάζουν οι:
Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους
Ο Όσιος Κελεστίνος ο Πάπας Ρώμης
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος ο Νεομάρτυρας
Ο Όσιος Νήφων ο Ρώσος ο Θαυματουργός
Δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική εορτή στις 8 Απριλίου.
