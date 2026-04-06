Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026.

Κριός

Είναι μια μέρα δημιουργικότητας και έμπνευσης για εσάς. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ιδέες Αυτός και έργα που θα γίνουν σημαντική πηγή ενέργειας και κινήτρων για εσάς. Αυτός το διάστημα μπορεί επίσης να είναι μια ευνοϊκή περίοδος για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Ταύρος

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Δίδυμοι

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα των αισθηματικών σας σχέσεων. Θα επιδιώξετε διαύγεια στην σχέση σας και συναισθηματική ασφάλεια για το μέλλον, κάτι που θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας. Ορισμένοι όμως θα αποζητήσετε περισσότερη ελευθερία ή θα στρέψετε την προσοχή σας σε κάτι εντελώς καινούργιο. Είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας οριστικά θολές ή αμφίβολες καταστάσεις στον τομέα των σχέσεων.

Καρκίνος

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Λέων

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Παρθένος

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Ζυγός

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Σκορπιός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Τοξότης

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Αιγόκερως

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Υδροχόος

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Ιχθείς

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.