Επιμελητήριο Αχαΐας: Προχωρά για πρώτη φορά η πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ του αχαϊκού ελαιολάδου

Σημαντικό βήμα για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού για τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου – ελαιοπαραγωγοί, μεταποιητές και τυποποιητές – καθώς και φορείς της περιοχής. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον τεχνικό σύμβουλο για τις προδιαγραφές πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε το σχέδιο καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τη λειτουργική της δομή. Όπως αποφασίστηκε, οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν και θα ενσωματωθούν σε τελικό κείμενο, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Τη σημασία της πρωτοβουλίας ανέδειξε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα και αναβάθμισης της ποιότητας του αχαϊκού ελαιολάδου.

Στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων συνέβαλαν με παρεμβάσεις τους στελέχη και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο Οικονομικός Ελεγκτής Φοίβος Καρακίτσος, ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης Βασίλης Δημόπουλος και ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης.