Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026.
(Σελήνη στον Ταύρο – σε γέμιση)
Κριός
Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.
Ταύρος
Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.
Δίδυμοι
Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάστε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή το σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.
Καρκίνος
Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.
Λέων
Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.
Παρθένος
Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…
Ζυγός
Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…
Σκορπιός
Η μέρα προσφέρεται να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Μέσα από την επίλυση των ζητημάτων που σας απασχολούν με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα σας. Ενδεχομένως να κάνετε επίσης μια αλλαγή στις διατροφικές σας συνήθειες ή αναφορικά με την άσκηση σας, προκειμένου να βελτιώσετε την ευεξία σας.
Τοξότης
Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.
Αιγόκερως
Η πνευματικότητα φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Επιτρέψατε να σας απορροφήσουν οι ανησυχίες για την υλική πλευρά της ζωής και παραμελήσετε την πνευματική. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.
Υδροχόος
Κατά την διάρκεια της μέρας θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις ή στις αντιδράσεις σας. Μια βιαστική, παρορμητική κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή, ειδικά εάν αφορά τα οικονομικά σας, ενώ κάποια άκαιρα σχόλια, η σκληρή κριτική ή η αγένεια μπορεί να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε, για να αποφύγετε κάποια προβλήματα που δεν τα έχετε ανάγκη αυτήν την στιγμή.
Ιχθείς
Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr