Αυτό το ζώδιο είναι πιθανότερο να παραμείνει μόνο στη ζωή

Είτε επειδή προτιμούν έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής, είτε επειδή δεν μπορούν ποτέ να βρουν έναν σύντροφο που να ανταποκρίνεται στα στάνταρ τους κάποιοι άνθρωποι είναι μονίμως single.

Πηγαίνουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις χωρίς συνοδό και διασκεδάζουν τους φίλους τους με ιστορίες για την ασταθή ερωτική τους ζωή.

Οι αστρολόγοι λένε ότι αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να έχει να κάνει με το ζώδιο του ωροσκοπίου τους. Διαβάστε παρακάτω για τα ζώδια που είναι πιο πιθανό να παραμείνουν μόνα στη ζωή. Ποιο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας;

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί τείνουν να έχουν ταραχώδεις σχέσεις – και αν δεν είναι πρόθυμοι να αναπτυχθούν ή δεν μπορούν να βρουν έναν σύντροφο που είναι πρόθυμος να τους ανεχτεί, πιθανότατα θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν κάτι σταθερό. Η ζήλια, η καχυποψία, οι υψηλές απαιτήσεις, το να τα βάζουν με τον εαυτό τους και, κυρίως, με τους άλλους είναι μερικές μόνο σταγόνες στον ωκεανό των ρομαντικών προκλήσεων ενός Σκορπιού. Συχνά φοβούνται να αναπτύξουν βαθιά συναισθήματα και μπορεί να κυνηγήσουν τις σωματικές σχέσεις έναντι των συναισθηματικών.

Τοξότης

Ο Τοξότης δεν έχει την υπομονή να αντέξει τις δυσκολίες που συχνά έρχονται με τις μακροχρόνιες σχέσεις.

«Η ζωή είναι πολύ σύντομη και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να ανακαλύψουμε, που αν προκύψουν προβλήματα στη σχέση μας, γιατί να βασανίζουμε ο ένας τον άλλον;». Αυτή είναι η νοοτροπία του Τοξότη και γι’ αυτό δεν δημιουργεί εύκολα σχέσεις με διάρκεια. Η μόνη εξαίρεση είναι αν βρει έναν σύντροφο που αγαπά την περιπέτεια, την ελευθερία και την εξερεύνηση.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι δεν εκτιμουν τον έρωτα τόσο πολύ όσο άλλα πράγματα, όπως οι φιλίες, η πνευματική ανάπτυξη και οι πνευματικές συνδέσεις. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα ανεξάρτητοι και συχνά βλέπουν τις σοβαρές σχέσεις ως απειλή για την αυτονομία τους. Ωστόσο, αν βρουν έναν σύντροφο που μπορεί να γίνει ο καλύτερός τους φίλος, να μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα, να συμμετέχει σε ουσιαστικές συζητήσεις και να μην τους πιέζει, με χαρά θα ρίξουν άγκυρα σε αυτό το λιμάνι. Το θέμα είναι να βρουν αυτό το ένα άτομο. Η εκκεντρικότητά τους και η εξωστρεφής σκέψη τους συχνά κερδίζουν και τους αφήνουν ως το ζώδιο που είναι πιο πιθανό να παραμείνει μόνο στη ζωή.

