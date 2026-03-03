Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Κριός

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Ταύρος

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Δίδυμοι

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Καρκίνος

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Λέων

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Παρθένος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ζυγός

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Σκορπιός

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη περιμένουν τους αδέσμευτους, εάν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις αναστολές τους.

Τοξότης

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει διαύγεια στον συναισθηματικό σας κόσμο, κάτι θα ξεκαθαρίσει μέσα σας και θα μπορέσετε να κλείσετε κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε μπροστά. Απελευθερωθείτε ψυχικά και συναισθηματικά για να δημιουργήστε χώρο να έρθει κάτι καινούργιο στην ζωή σας.

Υδροχόος

Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.

Ιχθείς

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.