"Έμφραγμα" στα Επείγοντα των νοσοκομείων λόγω της γρίπης

Αντίκτυπο από την έξαρση της γρίπης στις πρώτες γραμμές του συστήματος Υγείας με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων να καταγράφουν αύξηση 52% στα περιστατικά τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πίεση από τις χειμερινές ιώσεις είναι αισθητή, με τα περιστατικά που φτάνουν στα Τμήματα Επειγόντων των νοσοκομείων να διπλασιάζονται.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100.000 περιστατικά στα Τμήματα Επειγόντων των εφημερευόντων νοσοκομείων της χώρας, σε σύγκριση με τα 54.000 περιστατικά του Δεκεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 52%. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την εντονότατη πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία εξαιτίας των εποχικών ιώσεων.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα επείγοντα διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά, σε σχέση με τις 3 ώρες και 53 λεπτά που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο.

Παρά τη βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης το προηγούμενο διάστημα, η εποχική έξαρση της γρίπης ανατρέπει τα θετικά αποτελέσματα.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Νοέμβριο είχε επιτευχθεί μείωση 65% στους χρόνους εξυπηρέτησης, ωστόσο η εποχική αύξηση των περιστατικών κατά 25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος – Ιανουάριος) έχει προκαλέσει επιστροφή σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.