Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό πιθανόν να σας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων προκειμένου να σας αναγκάσει να αντιμετωπίσετε επιτέλους τις ανασφάλειες ή τις φοβίες σας. Σας παροτρύνει να αγκαλιάσετε την ατομικότητα σας, για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε και να λάμψετε. Είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να εξετάσετε με κριτική ματιά την τρέχουσα πορεία σας και να κάνετε κάποιες αλλαγές, αναπροσαρμόζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες ή δεν ευθυγραμμίζεται με τα μελλοντικά σας σχέδια.

Ταύρος

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Καρκίνος

Η μέσα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι ανασφάλειες σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.

Λέων

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Παρθένος

Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές, τις οποίες θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσετε, γιατί όσο υποχωρείτε για να διατηρήσετε την ηρεμία, τόσο θα θέτε σε κίνδυνο τα δικά σας συμφέροντα. Είναι καιρός να ορθώσετε το ανάστημα σας και να διεκδικήσετε όσο σας αξίζουν και επιθυμείτε. Δεν είναι ανάγκη να κηρύξετε τον πόλεμο, απλά να θέσετε με σαφή και αδιαπραγμάτευτο τρόπο τα προσωπικά σας όρια.

Ζυγός

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους

Σκορπιός

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Τοξότης

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Αιγόκερως

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Υδροχόος

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Ιχθείς

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.