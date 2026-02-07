Πατρινό Καρναβάλι 2026: Με μεγάλη επιτυχία τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην πλατεία Γεωργίου

Η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου της Πάτρας συντονίστηκε στη συχνότητα και τους παλμούς του Καρναβαλιού μας σε μια πληθωρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην ηλιόλουστη πλατεία Γεωργίου Α΄.

Η εκδήλωση με τον τίτλο «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» την οποία συντόνισαν η Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου και η Πέρσα Βασιλικοπούλου και οργανώθηκε από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον των θεατών που γέλασαν με την ψυχή τους με όσα ξετυλίγονταν στη σκηνή της πλατείας.

Σάτιρα, γέλιο και μουσική είχαν την τιμητική τους και βρέθηκαν στο προσκήνιο.

Η φλόγα, ο ενθουσιασμός, το μεράκι και η σατιρική διάθεση των 9 θεατρικών ερασιτεχνικών ομάδων αναδείχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα ολιγόλεπτα σατιρικά δρώμενα δημιουργώντας κλίμα ευθυμίας και γιορτής. Η ερασιτεχνική δημιουργία βρήκε το κατάλληλο έδαφος στο Καρναβάλι φωτίζοντας δημιουργικά την παραδοσιακή όψη της Αποκριάς και προσθέτοντας στη γνησιότητα και την αυθεντικότητα της μεγάλης γιορτής της Πάτρας. Τα θεατροποιημένα κείμενα ζωντάνεψαν πολλές κωμικές πλευρές της καθημερινότητας, παρέπεμπαν με τον δικό τους τρόπο σε βασικά χαρακτηριστικά του Πατρινού Καρναβαλιού, ενώ πολλές ήταν οι χιουμοριστικές και σατιρικές νύξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Ανάμεσα στα δρώμενα η Δημοτική Μπάντα υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Λούκα και η Φιλαρμονική της Πολυφωνικής υπό τη διεύθυνση του Γοώργου Μπουρδόπουλου παιάνιζαν αποκριάτικους σκοπούς και καρναβαλικά τραγούδια δημιουργώντας τις κατάλληλες γέφυρες και διαμορφώνοντας το κατάλληλο εορταστικό κλίμα.