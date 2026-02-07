Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Πλατεία Γεωργίου γεμίζει σάτιρα, γέλιο και μουσική στο «Θέατρο ΚαρναβαλοΞεφαντώματα»

Θεατρικά καρναβαλικά δρώμενα από ερασιτεχνικές ομάδες και ζωντανή μουσική
Ένα πρωινό γεμάτο σάτιρα, γέλιο και μουσική ζει το κέντρο της Πάτρας, καθώς το καρναβάλι «ανεβαίνει» στη σκηνή και η Πλατεία Γεωργίου μετατρέπεται σε ανοιχτό θέατρο ξεφαντώματος.
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:00, σερπαντίνες, κομφετί, θεατρικά δρώμενα και καρναβαλική διάθεση κυριαρχούν στην πλατεία, με ολιγόλεπτα σατιρικά και κωμικά θεατρικά από εννέα ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, με τίτλους που προϊδεάζουν για άφθονο χιούμορ και καρναβαλική διάθεση, όπως:
«Χάσαμε το σήμα»
«Καρναβαλικό Αλαλούμ»
«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»
«Το προξενιό»
«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»
«Οι αναποφάσιστοι»
«…ούτε στ’ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»
«Στέφεται… Ποιος Στέφεται;»
«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»
Το θεατρικό «μενού» προσφέρει στιγμές γέλιου και σάτιρας, ενώ ενδιάμεσα η μουσική παίρνει τη σκυτάλη με τη Δημοτική Μπάντα και την Πολυφωνική Φιλαρμονική, που απογειώνουν τον ρυθμό και ξεσηκώνουν το κοινό.
Την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι Γεωργία Καλογεροπούλου και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, η οποία έχει και τον συντονισμό της δράσης.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Πάτρας 2026, με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ και την οργανωτική επιμέλεια της Πέρσας Βασιλικοπούλου.
