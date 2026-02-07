Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Πλατεία Γεωργίου γεμίζει σάτιρα, γέλιο και μουσική στο «Θέατρο ΚαρναβαλοΞεφαντώματα»

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, με τίτλους που προϊδεάζουν για άφθονο χιούμορ και καρναβαλική διάθεση, όπως:

«Χάσαμε το σήμα»

«Καρναβαλικό Αλαλούμ»

«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

«Το προξενιό»

«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

«Οι αναποφάσιστοι»

«…ούτε στ’ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

«Στέφεται… Ποιος Στέφεται;»

«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

Το θεατρικό «μενού» προσφέρει στιγμές γέλιου και σάτιρας, ενώ ενδιάμεσα η μουσική παίρνει τη σκυτάλη με τη Δημοτική Μπάντα και την Πολυφωνική Φιλαρμονική, που απογειώνουν τον ρυθμό και ξεσηκώνουν το κοινό.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι Γεωργία Καλογεροπούλου και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, η οποία έχει και τον συντονισμό της δράσης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Πάτρας 2026, με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ και την οργανωτική επιμέλεια της Πέρσας Βασιλικοπούλου.