Πάτρα: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στο 6ο Γυμνάσιο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Γυμνασίου Πατρών επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γυμνασίου: βασικοί θεωρητικοί άξονες και ενδεικτικές διδακτικές εφαρμογές με εστίαση στους πολυγραμματισμούς και τη Δημιουργική Γραφή».

Την επιμόρφωση υλοποίησαν οι καθηγητές κ. Φρύνη Κωσταρά, φιλόλογος, μέλος ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, και κ. Θεοδώρα Κρικέτου, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, τις οποίες και ευχαριστεί θερμά ο Σύνδεσμος Φιλολόγων περιοχής Πατρών για την αποδοχή της σχετικής πρόσκλησης.

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου χορηγήθηκε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες βεβαίωση παρακολούθησης.

*Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Πατρών γνωστοποιεί πως μετά από μια διετία αρμονικής συνεργασίας και πλούσιας δράσης,

το ΔΣ προχωρεί στην προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου

την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 18:30-21:00 στο Byzantino Hotel, οδός Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα.

Υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ του ΣΦΠΠ θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο,

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Youth Orchestra Patras. Διεύθυνση ορχήστρας Σταμάτης Λέκκας. Ερμηνεύει η υψίφωνος Μαρία Θωμά.