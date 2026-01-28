Στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΟΛΠΑ

Υπέρ της άμεσης προώθησης των επενδύσεων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο λιμάνι της Πάτρας τάσσεται ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του προς τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. (ΟΛΠΑ).

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει τη σημασία των λιμενικών έργων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη συνολική προοπτική της πόλης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η περαιτέρω καθυστέρηση ενέχει σοβαρό κόστος για την αγορά.

Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου Πατρών:

«Τέλος στην αδράνεια: Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τον ΟΛΠΑ και συγκρούεται με τις χαμένες ευκαιρίες»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών παίρνει ξεκάθαρη θέση. Στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (ΟΛΠΑ) και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιείται για το λιμάνι και την πόλη.

Η μαρίνα, η κρουαζιέρα, η βάση υποστήριξης υδρογονανθράκων και η νέα στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο δεν αποτελούν επιλογές πολυτελείας. Αποτελούν αναγκαίες αποφάσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

Κάθε καθυστέρηση κοστίζει.

Κάθε εμπόδιο στερεί θέσεις εργασίας.

Κάθε μικροπολιτική παρέμβαση λειτουργεί εις βάρος της Πάτρας.

Η πόλη έχει πληρώσει ακριβά την αναβλητικότητα. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει καθαρά: οι επενδύσεις στο λιμάνι πρέπει να προχωρήσουν τώρα. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς ανοχή σε φωνές που επενδύουν στη στασιμότητα.

Η τοπική αγορά χρειάζεται κίνηση, ρευστότητα και προοπτική — όχι θεωρίες και προσχήματα. Χρειάζεται αποφάσεις και έργα.

Ο Σύλλογος θα σταθεί δίπλα στον ΟΛΠΑ και θα υπερασπιστεί έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δημιουργεί δουλειές, φέρνει κόσμο στην πόλη και δίνει μέλλον στην Πάτρα. Και θα συγκρουστεί με οτιδήποτε λειτουργεί ανασταλτικά στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης.