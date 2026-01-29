Καιρός: Κακοκαιρία Kristin σήμερα με ισχυρές καταιγίδες στα Δυτικά

Οι περιοχές που θα επηρρεάσει το νέο κύμα κακοκαιρίας

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού είναι σε ισχύ από χθες το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από σήμερα Πέμπτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: - Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες. - Στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. - Στη Θράκη από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. - Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. - Στην Αττική πρόσκαιρα το μεσημέρι.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=36.438&lon=28.228" frameborder="0"></iframe>

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα. «Να τονίσω ότι πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες» σημειώνει χαρακτηριστικά. Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές ; Κορεσμένα εδάφη: Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές. Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής: Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις. Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης: Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας. Τι πρέπει να προσέξουμε:

Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών. Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρει πως η συγκεκριμένη κακοκαιρία ονομάζεται Kristin. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επηρεάσει με καταιγίδες και βροχές αρκετές περιοχές κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. «Kristin το όνομα της νέα κακοκαιρίας. Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα (κυρίως από το χαμηλό Kristin) τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ανεβάζοντας και σχετικούς χάρτες με το που θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid024tThsgSAXzjxozgdqBEt2YrbuHGCt9JN9xsZHndMve5iEdRNRwJS5KmqNCa5aCpql&show_text=true&width=500" width="500" height="710" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>