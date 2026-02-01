Τα ζώδια για την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

(Σελήνη στον Λέοντα – σε γέμιση)

Κριός



Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνάψετε φιλικές σχέσεις με

άτομα διαφορετικού υπόβαθρου. Οι αισθήσεις θα είναι οξυμένες, με

αποτέλεσμα να αντιλαμβανόσαστε πράγματα με μεγαλύτερη διαύγεια και

λεπτομέρεια. Το να δει κανείς τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία,

μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα, που δεν ξέραμε

πια πως να τα διαχειριστούμε. Οι σπουδές και οι εξετάσεις ευνοούνται, ειδικά

εάν είναι σε τεχνικούς τομείς, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα

μαθηματικά.

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές

αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια,

συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με

άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί

πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το

καινούργιο.

Δίδυμοι

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες

σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης.

Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι

μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας

υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Καρκίνος

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας!

Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το

πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από

σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την

αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Λέων

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή

διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να

σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε

επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες

συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να

επιλυθούν με επιτυχία.

Παρθένος

Θα έχετε την ανάγκη να βιώσετε συναρπαστικές εμπειρίες και περιπέτειες. Οι

αλλαγές θα σας ενθουσιάσουν και θα βρείτε έμπνευση στους γύρω σας. Νέες

γνωριμίες με έξυπνα και ταλαντούχα άτομα θα φέρουν έναν νέο αέρα στην

καθημερινότητα σας. Εάν υπάρχουν εκκρεμή νομικά ζητήματα, το διάστημα

αυτό μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία.

Ζυγός

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας

βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό

σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε

αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα

μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Σκορπιός

Η μέρα θα απαιτήσει από εσάς να δείξετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τα

άτομα που σας περιβάλλον, έχετε στενές επαφές ή συνεργάζεστε

επαγγελματικά. Μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη θα μπορέσετε να χτίσετε

κάτι καινούργιο, σε σταθερά και ασφαλή θεμέλια, που θα έχει διάρκεια στο

χρόνο και θα αποφέρει οικονομικά. Εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και

στα κοινά οικονομικά με το ταίρι σας!

Τοξότης

Η μέρα θα προσφέρει ευκαιρίες να επιλυθούν διαφορές ή τυχόν

συγκρουσιακές καταστάσεις. Σημαντικά γεγονότα ή συζητήσεις θα συμβούν

στην προσωπική σας ζωή και κάποια άτομα μπορεί να φύγουν οριστικά από

την ζωή σας. Τα αρνητικά συναισθήματα που θα υπάρξουν μπορούν ωστόσο

να επηρεάσουν την ευημερία σας ή σημαντικά σχέδια που έχετε σε εξέλιξη,

εάν δεν καταφέρετε να τα ελέγξετε. Κάποιες πληροφορίες ίσως να

επηρεάσουν το μέλλον σας.

Αιγόκερως

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την

επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά

συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα

ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά

τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας

και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να

κατακτήσετε τους στόχους σας.

Υδροχόος

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα

που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική

και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να

εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα

κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με

τους συγγενείς.

Ιχθείς

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων

πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική

επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά

αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται

στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις

καταστάσεις από διαφορετική οπτική.