Η Ώρα της Κάθαρσης: Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ύβρη και την τοξικότητα

Η πολιτική ζωή του τόπου βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μέσα στη γενικευμένη απαξίωση και την τοξικότητα που κάποιοι πασχίζουν να επιβάλουν, το ΠΑΣΟΚ στέκεται όρθιο στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ίσως γι’ αυτό μας πολεμούν λυσσαλέα. Κάποιοι –ακόμα και εντός των τειχών– επιχειρούν να κατασκευάσουν «ρήγματα» εκεί που δεν υπάρχουν, παραποιώντας σκόπιμα τα λεγόμενα κορυφαίων στελεχών μας για να εξυπηρετήσουν προσωπικές φιλοδοξίες.

Δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται πως η κοινωνία δεν αναζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά κάθαρση και αξιοπιστία.

Γι’ αυτό ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τα παραμύθια. Η πραγματική δύναμη της παράταξης δεν κρύβεται στις λέξεις και στις δηλώσεις που απομονώνονται για να μετατραπούν σε εργαλεία εσωκομματικής ή προσωπικής στρατηγικής, αλλά στους Τομείς της Πολιτικής της. Εκεί όπου χιλιάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα, άνθρωποι που στήριξαν διαφορετικούς υποψηφίους, σήμερα δουλεύουν πλάι-πλάι για ένα κοινό πρόγραμμα. Εκεί παράγεται πολιτική ουσία. Εκεί αποδεικνύεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πουλά συνθήματα, αλλά προτείνει λύσεις που επανασυνδέουν τον πολίτη με το κράτος.

Η Κοινωνία ζητά Κάθαρση

Η ανοχή που έδειξε η κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία εξαντλείται. Η εμπειρία της περιόδου Τσίπρα, σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, οδήγησε πολλούς πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στην «ύβρη» της εξουσίας, ζητώντας απεγνωσμένα κάθαρση.

Δεν μπορούμε άλλο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε ένα κράτος που καταλαμβάνεται από στρατιές «αρίστων», ανθρώπους που όλοι μας γνωρίζουμε καλά και δεν θα τους εμπιστευόμασταν ούτε για υπαλλήλους στις επιχειρήσεις μας. Μια κυβέρνηση που αντί για έργο, σωρεύει απευθείας αναθέσεις και εξυπηρετεί «ημέτερους» με το αζημίωτο. Όπως σωστά επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ΝΔ «σωρεύει αποτυχίες και αδιέξοδα» στην ακρίβεια, στη στέγαση, στους θεσμούς.

Η δική μας απάντηση; Λύσεις, όχι καταγγελία.

Μια «Ελλάδα για Όλους» – Όχι Ψίχουλα για τους Λίγους

Σε μια εποχή όπου η ανισότητα βαθαίνει, είναι προσβλητικό να παρουσιάζονται ως κοινωνική ευαισθησία οι επικοινωνιακές κινήσεις επιστροφής «ψίχουλων» από ισχυρούς οικονομικούς παίκτες. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο: διαφάνεια, αξιοκρατία, δίκαιη κατανομή του πλούτου, κράτος που λειτουργεί για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

Για εμάς, η «Ελλάδα για όλους» είναι εθνική ανάγκη και πολιτική αναγκαιότητα. Σημαίνει ένα κράτος που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.

Οι προσωπικές στρατηγικές και τα μελλοντικά σχέδια ορισμένων δεν μπορούν να αναχαιτίσουν την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και οφείλει –και μπορεί– να αποτελέσει τον βασικό πόλο πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την πρωτιά, όχι για την επικοινωνιακή βιτρίνα της εξουσίας, αλλά για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία.

*Η Ολυμπία Λόη είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Χωροταξίας και πολιτευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.