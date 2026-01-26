Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Τρεις προαγωγές Ταξιαρχών από τη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων των Αστυνομικών Διευθυντών, ανακοινώθηκαν οι προαγωγές στον βαθμό του Ταξιάρχου για τρεις ανώτερους αξιωματικούς που υπηρετούν στη Δυτική Ελλάδα.

Πρόκειται για τους Παρασκευά Μασούρα, Κοσμά Παπαγρίβα και Ηλία Σταθόπουλο, οι οποίοι προήχθησαν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο Παρασκευάς Μασούρας, που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στο επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, τοποθετείται Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας.

Ο Κοσμάς Παπαγρίβας αναλαμβάνει καθήκοντα Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο.

Ο Ηλίας Σταθόπουλος διατηρεί τη θέση του ως Αστυνομικός Διευθυντής Ζακύνθου, συνεχίζοντας τη θητεία του στο νησί.

Παράλληλα, στην Αχαΐα παραμένει στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή ο Ταξίαρχος Γιάννης Μπούμης