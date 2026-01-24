Η νέα μαρτυρία φίλου για τον αγνοούμενο γιατρό από την Κρήτη - «Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»

Συγκλονίζει η μητέρα του: «Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο»

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε». Η νέα μαρτυρία στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου έρχεται να ρίξει φως στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνισή του στην Κρήτη. Ο φίλος του περιγράφει έναν άνθρωπο πιεσμένο και απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό –όπως λέει– να εξαφανιστεί χωρίς λόγο, την ώρα που η μητέρα του απευθύνει δραματική έκκληση να βρεθεί «όπως κι αν βρεθεί». Ο στενός φίλος του Αλέξη, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», δήλωσε αδυναμία να πιστέψει ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς. «Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συνομιλίες λίγο πριν χαθεί

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του και την επαγγελματική του εξάντληση. Παραπονιόταν για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και τη δυσκολία να πάρει άδεια τα Χριστούγεννα. Σε μήνυμα προς φίλο του ανέφερε πως σκόπευε να πάρει άδεια, να παραιτηθεί και να δώσει εξετάσεις ειδικότητας τον Μάιο, επισημαίνοντας όμως ότι δεν διέθετε τα χρήματα για να ανοίξει ιατρείο. Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των φίλων καταγράφεται την ημέρα της εξαφάνισης. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.