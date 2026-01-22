Πάτρα: Συλλαλητήριο στην πλατεία Γεωργίου κατά της κατάργησης των σχολικών επιτροπών - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Συλλαλητήριο και πορεία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών σε Δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν γονείς, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, σωματεία και φορείς της πόλης, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη ρύθμιση, κάνοντας λόγο για περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και οικονομικό στραγγαλισμό των σχολικών μονάδων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων είχε τονίσει ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε μείωση των δαπανών για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων, σε μετακύλιση της ευθύνης χρηματοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους γονείς, καθώς και σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, ασκήθηκε κριτική στο μοντέλο του «αυτόνομου» και «βιώσιμου» σχολείου, που, όπως επισημάνθηκε, ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση.

Οι συγκεντρωμένοι διατράνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την υποβάθμιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας και υπογράμμισαν την ανάγκη για ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, καθώς και μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων στους Δήμους.

Μεταξύ των αιτημάτων που τέθηκαν ήταν η απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η επαναφορά τους σε όλους τους Δήμους, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, η θέσπιση δωρεάν τιμολογίων ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες, η απαλλαγή των σχολικών δαπανών από τον ΦΠΑ, καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.