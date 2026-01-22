Back to Top
Πάτρα: Συναγερμός για 53χρονο που αποπειράθηκε να πηδήξει από τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

53χρονος από το Αίγιο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου μετά από διαπραγμάτευση με αστυνομικούς

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν άνδρας εντοπίστηκε να βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προσέγγισαν τον άνδρα και, έπειτα από ψύχραιμη και συντονισμένη διαπραγμάτευση, κατάφεραν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το aigiovoice.gr ο άνδρας παρελήφθη και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Ρίου για ιατρική φροντίδα και περαιτέρω αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 53χρονο κάτοικο Αιγίου.

