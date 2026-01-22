Viral ο Τσέχος πρωθυπουργός - Ξόδεψε 617€ σε υδρόγειο για να βρει τη Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις και χλευασμό στα κοινωνικά δίκτυα, μετά την ανακοίνωσή του ότι ξόδεψε 15.000 κορώνες (περίπου 617 ευρώ) για μια υδρόγειο σφαίρα, ώστε να εντοπίσει τη θέση της Γροιλανδίας.

«Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μια ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία» είπε ο Μπάμπις σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του για τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου επί αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Σε βίντεο στο Facebook, επαίνεσε την υδρόγειο ως ακριβέστερη από τους «επίπεδους» χάρτες, δείχνοντας το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σχέση με ΗΠΑ και Ευρώπη. «Και δίπλα είναι η Ρωσία, αν υπάρξει σύγκρουση, Θεός φυλάξοι, ο πύραυλος δεν θα χρειαστεί μεγάλη απόσταση», πρόσθεσε.

Οι χρήστες δεν δίστασαν να τον κοροϊδέψουν για την υπερβολική τιμή και τις δηλώσεις του. Μια γελοιογραφία σχολιάζει: «Οι απατεώνες ξαναχτυπούν, πούλησαν υδρόγειο σε αφελή συνταξιούχο».

Ο Οντρέι Σβέντα από τον ιστότοπο σύγκρισης τιμών Heureka σημειώνει αύξηση 420% στις αναζητήσεις για υδρογείους από τη Δευτέρα.

Ο 71χρονος Μπάμπις επέστρεψε στην εξουσία τον Δεκέμβριο, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του κόμματός του, του ΑΝΟ, του δεξιού «Η φωνή των αυτοκινητιστών» και του ακροδεξιού SPD.

Δείτε το βίντεο