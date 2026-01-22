Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Στις 3 μ.μ.
Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7419
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού
Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr), στις 23 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα τις
σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν,
για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Συζήτηση και διατύπωση απόψεων σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)
(Ειδικός Αγορητής: Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση πραγματοποίησης 2 συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
και Ηλείας.
(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ. Παΐσιος Χρήστος)
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου για
τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση (με φυσική παρουσία ή μέσω
τηλεδιάσκεψης) μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σελίδα μετάδοσης: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7419
Ο Πρόεδρος
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Χρήστος Παΐσιος
