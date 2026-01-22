Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7419

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Συζήτηση και διατύπωση απόψεων σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

(Ειδικός Αγορητής: Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση πραγματοποίησης 2 συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Συμβουλίου στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

και Ηλείας.

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

κ. Παΐσιος Χρήστος)

Ο Πρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος