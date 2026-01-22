Back to Top
ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Εκδηλώσεις κοπής πίτας σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο

Την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θα πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των τοπικών του συντονιστικών επιτροπών σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο.
 
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

1) Την προσεχή Κυριακή 25 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η Κοπή Πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιγιάλειας.

Στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής σας περιμένουμε στο καφέ «HABIT» στην Πλατεία Αγίας Λαύρας.

Ομιλητές της εκδήλωσης:
1. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2) Την προσεχή Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ερύμανθου.

Στις 19:30 στην Ταβέρνα «ΜΑΝΕΤΤΑΣ» στην Δαφνούλα στο Δήμο Ερυμάνθου.

Ομιλητές της εκδήλωσης:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

