ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Εκδηλώσεις κοπής πίτας σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θα πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των τοπικών του συντονιστικών επιτροπών σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο.



Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

1) Την προσεχή Κυριακή 25 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η Κοπή Πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιγιάλειας.

Στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής σας περιμένουμε στο καφέ «HABIT» στην Πλατεία Αγίας Λαύρας.

Ομιλητές της εκδήλωσης:

1. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

2. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2) Την προσεχή Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ερύμανθου.

Στις 19:30 στην Ταβέρνα «ΜΑΝΕΤΤΑΣ» στην Δαφνούλα στο Δήμο Ερυμάνθου.

Ομιλητές της εκδήλωσης:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ