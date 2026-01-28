Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Ιανουαρίου

Σήμερα 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Παλλάδιου, Αγίας Χάριτος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης,

Παλάδης, Χάρις.

Όσιος Παλλάδιος

Μέγας ασκητής ο Παλλάδιος, έκτισε ένα μικρό κελί σ’ ένα βουνό που ονομαζόταν Ίμμαι (ή Ήμμη). Εκεί, με πολλή αγρυπνία, νηστεία και συνεχή προσευχή, αξιώθηκε από τον Θεό να θαυματουργεί.

Κάποτε, βρέθηκε μπροστά στην πόρτα του κάποιος έμπορος σφαγμένος, που τον είχε σφάξει και ληστέψει ένας ληστής. Τότε όλοι καταδίκασαν τον Παλλάδιο, σαν φονιά του εμπόρου. Ο Παλλάδιος, όμως, προσευχήθηκε και ανέστησε τον έμπορο που αμέσως έδειξε τον αληθινό φονιά, που ήταν μάλιστα ανάμεσα σ’ αυτούς πού κατηγορούσαν τον Παλλάδιο. Το θαύμα αυτό έκανε ν’ αποκτήσει ο Παλλάδιος φήμη αγίου ανδρός σ’ όλα τα περίχωρα.

Έτσι λοιπόν, θεοσεβώς, αφού έζησε ο Παλλάδιος, ειρηνικά τελείωσε την επίγεια ζωή του.

Επίσης σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.