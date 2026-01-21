Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό χέρι- χέρι στο Νταβός

Πρώτη επίσημη εμφάνιση έκανε στο Νταβός, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, και η νέα αγαπημένη του, η Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Η εμφάνιση της Κέιτι Πέρι σχολιάστηκε ως μία εμφάνιση Πρώτης Κυρίας, ασχέτως που Τριντό δεν είναι πλέον πρωθυπουργός του Καναδά.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι – χέρι στο φόρουμ του Νταβός, με την Κέιτι Πέρι να κάθεται στην πρώτη σειρά παρακολουθώντας την ομιλία του συντρόφου της.