Αφροδίτη στον Υδροχόο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης που συνδέεται με την αρμονία, την ομορφιά, τα οικονομικά, τη δημιουργικότητα, την τέχνη, τα ταλέντα και τις σχέσεις, μπήκε στον Υδροχόο.

Η επιρροή της σε αυτό το ζώδιο θα διαρκέσει έως τις 10 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας. Για κάποια ζώδια, αυτή η διέλευση μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, προσφέροντας έμπνευση, κοινωνικότητα και νέες ευκαιρίες. Για άλλα, είναι σημαντικό να κινηθούν με σύνεση, αποφεύγοντας παρορμητικές αποφάσεις.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον Υδροχόο είναι αγάπη για εσάς αγάπη ανοιχτή, ελεύθερη, παιχνιδιάρα. Φωτίζει τον πέμπτο οίκο του έρωτα, της δημιουργικότητας και της χαράς, προσκαλώντας μια πιο έξυπνη ροή και έναν πιο ανοιχτό χώρο. Αν είστε σε σχέση, ανανεώστε τη με μικρές αλλαγές απέναντι στη ρουτίνα, συζητήσεις για το μέλλον και τελετουργίες που προστατεύουν τη διασκέδαση. Αν είστε single, ακολουθήστε την περιέργεια που σας γεννά η περίοδος. Η γοητεία σας ταξιδεύει, το γούστο σας γίνεται καθαρότερο και οι κατάλληλοι άνθρωποι σας αναγνωρίζουν, αρκεί να δώσετε και εσείς την ευκαιρία.

Υδροχόος

Ήρθε η στιγμή να σχεδιάσετε τον έρωτα με τους δικούς σας όρους. Η παρουσία της Αφροδίτης στον Υδροχόο αυξάνει τον μαγνητισμό σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το ρεύμα για να επαναδιαπραγματευτείτε τους κανόνες, βάζοντας πάντα τα σωστά όρια. Αν είστε σε σχέση, κάντε μαζί σχέδια για ένα κοινό και όμορφο μέλλον. Αν είστε single, βρεθείτε σε κοινότητες που ταιριάζουν με την ηθική και το χιούμορ σας. Η σύνδεση έρχεται εκεί που είστε περισσότερο ο εαυτός σας. Κρατήστε τα παράθυρα ανοιχτά και αφήστε την αφοσίωση να εκφραστεί μέσα από την πραγματική παρουσία σας.

πηγή marieclaire.gr