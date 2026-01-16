Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν μια ώρα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Επανήλθε μετά από σχεδόν μια ώρα η λειτουργία του Χ (πρώην Twitter) καθώς είχε «πέσει» από τις 17:30 περίπου το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου.

Πάνω από 77.000 χρήστες ανέφεραν στο Downdetector, πως δεν είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα, στη φόρτωση του περιεχομένου και στην αποστολή μηνυμάτων. Οι αναφορές γίνονταν από δεκάδες χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία.

Εκτός λειτουργίας το Χ το απόγευμα της Παρασκευής (16/1), με χρήστες από όλο τον πλανήτη να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Downdetector, υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας που συλλέγει αναφορές από διάφορες πηγές, έως τις 17:24 (ώρα Ελλάδος) περισσότεροι από 96.000 χρήστες είχαν δηλώσει προβλήματα με το X. Τα περισσότερα προβλήματα (56%) αφορούσαν την εφαρμογή X, το 33% τον ιστότοπο και το 10% τη σύνδεση με τον διακομιστή.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 17:10 π.μ.

Το X είχε αντιμετωπίσει παρόμοια, εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας και τον Νοέμβριο, όταν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα.

Στους χρήστες που έχουν κάνει ήδη login εμφανίζεται το εξής μήνυμα: