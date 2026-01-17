Ηρώ Κόττικα: 7 συμβουλές για σωστή διατροφή

Διαπρεπής, περιζήτητη και πολύ αγαπητή διαιτολόγος- διατροφολόγος, η Ηρώ Κόττικα μας παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό, κόντρα στις παρασπονδίες τις γιορτινές μέρες.

7 συμβουλές για σωστή διατροφή:

- Μην χαλάτε την ρουτίνα του ενδιάμεσου φρούτου γιατί είναι πολύ πιθανό να το αντικαταστήσετε με γλυκά.

- Απολαύστε με μέτρο ένα ωραίο γεύμα, προσέξτε όμως τις επόμενες 2 μέρες, κάνοντας mini αποτοξίνωση με πολλά φρούτα, λαχανικά, ψάρι ή κοτόπουλο για κυρίως γεύμα, γιαούρτι με μέλι ή φρούτα για βραδινό.

- Αποφύγετε το τυποποιημένο φαγητό απ’ έξω το βράδυ.

- Αυξήστε την άσκηση (έστω απλό περπάτημα) και την κατανάλωση νερού (τουλάχιστον 2 λίτρα υγρά την μέρα).

- Μην ξεχνάτε, τα φρούτα και λαχανικά χαρίζουν το πιο λαμπερό και υγιές δέρμα. Αντίθετο αποτέλεσμα έχουν η ζάχαρη και το αλκοόλ.

- Καταναλώστε ποτά με λιγότερες θερμίδες, π.χ. λευκό ή ροζέ κρασί, σαμπάνια, μπύρα, λευκό ποτό με σόδα.

